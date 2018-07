Mladi rokometaši pred domačim prvenstvom z mislimi pri prvih nasprotnikih

Celje, 17. julija - V četrtek se bo v Celju začelo evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let. Slovenijo prvi dvoboj v dvorani Golovec čaka uvodni dan ob 19.30 z Norveško, v slovenskem taboru pa odkrito napovedujejo boj za polfinale in s tem za kolajno. Nato v predtekmovanju Slovenijo čakate še tekmi z Norveško in Srbijo.