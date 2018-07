V muzeju Hamburger Bahnhof v Berlinu instalacija Agnieszke Polska

Berlin, 18. julija - Poljska umetnica Agnieszka Polska, ki živi in ustvarja v Berlinu ter je lani dobila prestižno nemško nagrado Narodne galerije, bo jeseni razstavljala v muzeju sodobne umetnosti Hamburger Bahnhof. Predstavila bo novo večkanalno video instalacijo, pod naslovom Možgani demona jo bodo odprli 27. septembra in bo na ogled do 3. marca 2019.