Urnaut: Nismo pozabili, kaj so nam naredili

Kranjska Gora, 17. julija - Najboljši slovenski odbojkarji so imeli po daljšem času priložnost za kakovosten počitek. Zadnjih deset let so večino poletnih dni preživljali skupaj, letos pa jim je bilo zaradi spleta okoliščin omogočeno, da so bili po koncu klubske sezone prosti in da so lahko za nekaj časa pozabili na odbojkarsko žogo in se posvetili drugim rečem.