Madžarski par v Auschwitzu ujeli pri kraji opek

Varšava, 16. julija - Dva madžarska turista sta želela na nenavaden način do spominka iz nekdanjega koncentracijskega taborišča v Auschwitzu. Za spominek sta si zaželela opeko krematorija. Zaradi poskusa kraje sta bila obsojena na leto dni pogojne zaporne kazni in 346 evrov globe, saj so vsi predmeti v taborišču zaščiteni.