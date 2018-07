Nogometno prvenstvo postreglo tudi z nekaj dosežki za zgodovino

Moskva, 16. julija - Svetovno prvenstvo v Rusiji je končano, nogometaši pa so na 64 tekmah izenačili ali popravili kar nekaj statistik predhodnikov. Med svetovnimi prvaki Francozi sta se v zgodovino vpisala Kylian Mbappe, ki je šele drugi najstnik z golom v finalu, in selektor Didier Deschamps, ki mu je kot tretjemu uspelo pokal osvojiti v igralski in trenerski vlogi.