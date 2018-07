V jeseniški bolnišnici ponovno urološka dejavnost

Ljubljana, 19. julija - V Splošni bolnišnici Jesenice so ponovno začeli izvajati urološko dejavnost. Poudarek je na izvajanju operativnih posegov in predoperativni ambulanti, so sporočili iz bolnišnice. Obravnave zaenkrat potekajo ob sredah z ambulantnimi pregledi med 7. in 8. uro, nato nadaljujejo z operativnimi posegi.