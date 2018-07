S Karitas na letovanje več kot 200 socialno ogroženih otrok in mladostnikov

Portorož, 16. julija - Slovenska karitas je danes začela letošnja strokovno vodena letovanja socialno ogroženih otrok v Portorožu. V petih poletnih tednih bo v okviru Počitnic Biserov skupaj letovalo več kot 200 otrok in mladostnikov ter 98 animatorjev, so sporočili iz Slovenske karitas. Letovanje organizirajo tudi za družine in socialno ogrožene starejše.