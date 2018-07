Slovenske odbojkarice s porazom začele SP

Arnhem, 16. julija - Slovenska reprezentanca v odbojki sede je s porazom začela nastope na sedmem svetovnem prvenstvu na Nizozemskem. S 3:0 (10, 12, 18) v nizih so namreč zmago slavile odbojkarice Irana. Varovanke selektorja Simona Božiča se bodo danes ob 11. uri pomerile z Italijankami, v skupini C pa so še svetovne prvakinje Kitajke.