Nogometaše po vrnitvi v domovino čakajo številni sprejemi

Pariz/Zagreb, 15. julija - Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v ponedeljek za zlate nogometaše, ki so danes na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojili prvo mesto, pripravil sprejem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Francoski navijači bodo bržčas rajanje in proslavljanje naslova podaljšali globoko v noč in naslednji dan, nogometaše pa sprejeli z bučno proslavo.