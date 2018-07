Britanski minister odstopil zaradi opolzkih sporočil

London, 15. julija - Britanski minister za malo gospodarstvo Andrew Griffiths je odstopil, potem ko je časnik obelodanil opolzka sporočila, ki jih je pošiljal dvema natakaricama. "Globoko se sramujem svojega obnašanja, ki je povzročilo neopisljivo bolečino moji ženi in družini, ki jim dolgujem vse, in globoko zadrego premierki in vladi," je zapisal.