Na Hrvaškem neučakani pred zgodovinsko tekmo

Zagreb, 15. julija - Na Hrvaškem raste vnema pred današnjo finalno tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu v Rusiji med Hrvaško in Francijo. Z radijskih in televizijskih postaj odmevajo večinoma navijaške in patriotske pesmi, javne prostore v mestih na vseh koncih države pa pripravljajo v navijaške cone, v katerih je pričakovati več deset tisoč ljudi.