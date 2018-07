V Realu zanikali interes za Neymarja

Madrid, 14. julija - V Real Madridu so zanikali govorice, da želijo v svoje moštvo zvabiti Brazilca Neymarja. Španski mediji so poročali, da kraljevi klub za zvezdo pariškega PSG pripravlja 310 milijonov evrov vredno ponudbo, a so v Realu na spletni strani zapisali, da nimajo nikakršnega namena pripraviti ponudbe za nekdanjega igralca Barcelone.