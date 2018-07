V Ljubljani daljši zastoj, čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško

Ljubljana, 14. julija - Promet po državi je še naprej zgoščen. Daljši zastoj je v Ljubljani, od predora Šentvid na gorenjski avtocesti mimo Kosez, po zahodni ljubljanski obvoznici in mimo Kozarij proti Vrhniki. Na mejnih prehodih s Hrvaško so daljši zastoji, kar tri ure je treba čakati za izstop iz države na mejnem prehodu Dobovec.

Prometno-informacijski center za državne ceste o zastojih poroča na podravski avtocesti med Draženci in Podlehnikom. Nastal je šest kilometrov dolg zastoj proti mejnemu prehodu Gruškovje. Upočasnjen promet z zastoji je tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ravbakomandi, na gorenjski avtocesti je dvokilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kilometrski pa pred Vodicami proti Kranju. Zastoji so sicer tudi v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji.

Zastoji so na cestah Koper - Dragonja, Seča - mejni prehod Sečovlje, Rogatec - Dobovec, Lesce - Bled, Izola - Jagodje. Na cesti Kranjska Gora - Dovje pri Gozd Martuljku je zastoj v obe smeri.

Promet je sicer povečan tudi na Hrvaškem proti Sloveniji, čakalne dobe na večini mejnih prehodov pa so tako za izstop kot vstop v državo. Najdlje, kar tri ure, je treba za izstop iz države čakati na mejnem prehodu Dobovec. Na mejnem prehodu Gruškovje je za izstop iz države dveurna čakalna doba, za vstop pa je treba čakati pol ure.

Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja je čakalna doba za izstop iz države uro oz. uro in 15 minut, za vstop v državo pa na obeh uro in pol. V Rogatcu je treba za izstop iz države čakati uro in pol.

O zastojih sicer poročajo tudi s Hrvaške.