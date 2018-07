V nekaterih delih države v petek zjutraj težave zaradi močnega deževja

Ljubljana/Novo mesto/Zagorje ob Savi, 14. julija - Nekatere dele države je v petek zjutraj zajelo deževje in povzročilo nevšečnosti. Težave so imeli na širšem območju Ljubljane, Novega mesta in Zagorja ob Savi. Meteorna voda je zalivala kletne prostore, ponekod so se sprožili zemeljski plazovi, zaradi udara strele pa je tudi zagorelo.