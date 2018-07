Objavljen javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

Ljubljana, 14. julija - Ministrstvo za delo je v uradnem listu objavilo razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020. V razpisu je za leto 2019 namenjenih 9,5 milijona evrov in 7,1 milijona evrov za leto 2020. Roka za oddajo vlog v času trajanja razpisa sta 21. avgust 2018 in 2019, odpiranje ponudb pa bo dan kasneje.