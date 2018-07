Evropske borze z rastjo, nafta dražja, evro blizu izhodišča

London/Frankfurt/Pariz, 13. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Med vlagatelji se je znova okrepilo upanje, da se bosta ZDA in Kitajska izognili velikemu trgovinskemu spopadu. Evro je ostal blizu izhodišča, cene nafte pa so se krepko dvignile.