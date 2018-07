Vlada potrdila predlog prodaje NLB

Ljubljana, 13. julija - Vlada je danes sklenila Evropski komisiji predlagati spremembe zavez glede prodaje NLB, po katerih bi država z IPO do konca leta 2018 prodala najmanj 50 odstotkov plus eno delnico, preostali del do nadzornega deleža 25 odstotkov in ena delnica pa do konca leta 2019. Hkrati bo vodstvu SDH naložila ponoven začetek postopka prodaje.