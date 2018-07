Na AMZS v dveh tednih zbrali 32 odsluženih kompletov prve pomoči

Ljubljana, 13. julija - Na dveh zbirnih mestih v poslovnih enotah AMZS v Ljubljani so v okviru pilotnega projekta ŽIV-KO: novo življenje starega kompleta v dveh tednih zbrali 32 kompletov prve pomoči s pretečenim rokom. "To je zelo dober pokazatelj, da lahko na tej osnovi nadaljujemo tudi v drugih enotah AMZS," so povedali na novinarski konferenci AMZS.