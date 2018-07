Britanski poslanec "pomotoma" objavil rasističen tvit o londonskem županu

London, 13. julija - Opozicijski poslanci so danes pozvali konservativce britanske premierke Therese May k ukrepanju proti njihovemu poslancu Michaelu Fabricantu, ki je tvitnil podobo londonskega župana Sadiqa Khana v obliki napihnjenega prašiča, za njim pa drugega prašiča v očitni spolni poziciji. Poslanec je kmalu zbrisal tvit in se opravičil, češ da je bila pomota.