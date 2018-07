Spintec z investicijo oživlja del podjetniške cone v Volčji Dragi

Šempeter pri Gorici, 15. julija - Nekdaj velika in uspešna podjetniška cona v Volčji Dragi po številnih stečajih večjih podjetij, kot sta bili Martex in Polident, spet oživlja. Del nepremičnin v stečaju je kupil tudi proizvajalec elektronskih igralnih naprav Spintec, ki bo po sanaciji in dograditvi prostorov v cono preselil proizvodnjo iz Šempetra pri Gorici.