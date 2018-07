Bruselj poziva k napredku pri reformi enotnega evropskega neba

Bruselj, 13. julija - Evropska komisarka za promet Violeta Bulc in predsednica odbora Evropskega parlamenta za promet in turizem Karima Delli sta pozvali k ukrepanju proti zamudam v letalskem prometu v Evropi in napredku pri sprejemanju reforme enotno evropsko nebo 2+. Vsak dan se z zamudami do dveh ur na letališčih po Evropi spopada okoli 50.000 potnikov.