Predsednik sprejel gasilce in prostovoljce, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic toče v Beli krajini

Ljubljana, 13. julija - Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel gasilce in prostovoljce, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic neurja s točo v Beli krajini. Pahor, gasilski poveljnik Jože Vrščaj in županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič so se vsem zahvalili za pomoč, opozorili pa tudi na težave, s katerimi se srečuje ta del države.