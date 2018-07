Pred 100 leti se je rodil filmski iskalec smisla Ingmar Bergman

Uppsala, 14. julija - Na današnji dan pred 100 leti se je rodil švedski režiser Ingmar Bergman. Bil je eden najprepoznavnejših filmskih ustvarjalcev svojega časa, znan po melanholičnih in vsebinsko zahtevnih delih, ki se pogosto poglabljajo v psihologijo človeka in iskanje smisla. Trije njegovi filmi so dobili oskarja za najboljši tujejezični film.