Blejska občina pobratena z rojstnim mestom Arnolda Riklija

Bled, 14. julija - Blejska občina je sklenila sporazum o sodelovanju s švicarsko občino Wangen an den Aare, rojstnim mestom zdravilca Arnolda Riklija, ki je na Bledu v drugi polovici 19. stoletja uvedel profesionalni zdraviliški turizem. Čeprav Blejci Riklija niso marali in on ne njih, pa je bil za blejski turizem zelo pomemben, je dejal blejski župan Janez Fajfar.