EU znova o izenačitvi davčne obravnave elektronske in tiskane knjige

Bruselj, 13. julija - Finančni ministri EU bodo danes v Bruslju znova razpravljali o izenačitvi davčne obravnave elektronske in tiskane knjige in časopisa, ki naj bi nekaterim članicam EU omogočil uporabo zelo nizke, tudi nične stopnje DDV za e-knjige in spletne časopise. V minulih dveh letih je bilo že več neuspešnih poskusov dogovora.