Uprava poziva k obveznemu zatiranju ambrozije

Ljubljana, 15. julija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v času, ko se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, lastnike in najemnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč poziva k obveznemu zatiranju te invazivne rastline, ki je tudi alergena. Zlasti je treba preprečevati cvetenje rastline in nastanek semen.