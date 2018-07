Ljubljana, 12. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na prehitevalnem in odstavnem pasu na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi dveh prometnih nesreč oviran promet. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste med priključkoma Logatec in Vrhnika. Nastaja zastoj, dolg tri kilometre.