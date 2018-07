Mineva 135 let od rojstva Hinka Smrekarja

Ljubljana, 13. julija - Mineva 135 let od rojstva risarja, slikarja in ilustratorja Hinka Smrekarja. Bil je eden glavnih likovnih kronistov svojega časa, kritično razgaljanje človeške nespameti in nehumanosti družbe je pojmoval za svoje umetniško poslanstvo. Med drugim je ilustriral Levstikovega Martina Krpana ter ilustriral in opremil več del Ivana Cankarja.