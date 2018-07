Skavti v Bohinju pomagajo pri urejanju kraja in varovanju narave

Bohinj, 12. julija - Javni zavod Triglavski narodni park v teh dneh skupaj s partnerji na območju Bohinja organizira prostovoljske akcije. Različne skupine skavtov, ki prihajajo v Bohinj zlasti iz Belgije in Francije, opravljajo okoljska in družbeno koristna dela, s katerimi pomagajo lokalni skupnosti in prispevajo k varovanju narave.