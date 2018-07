Slovenski rokometni upi se vneto pripravljajo na domače EP

Celje, 12. julija - Celjski dvorani Zlatorog in Golovec bosta med 19. in 29. julijem gostili najboljše moške rokometne reprezentance na stari celini do 20 let. Slovenska reprezentanca sodi med glavne favorite za odličja, v teh dneh pa se pod vodstvom selektorja Saše Prapotnika na Zreškem Pohorju vneto pripravlja na začetek domačega evropskega prvenstva.