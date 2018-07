Na splitskem poletju tudi slovenska gledališča

Zagreb/Split, 13. julija - Na letošnjem 64. splitskem poletju bo med 14. julijem in 14. avgustom vrsta festivalskih dogodkov, kot so opere, gledališke predstave, baleti, koncerti in razstave. V gledališkem programu so napovedani tudi nastopi slovenskih umetnikov iz SNG Nova Gorica, Mini teatra iz Ljubljane in MG Ptuj.