Na tednu kritike v Locarnu letos hrvaško-slovenski film Nori dnevi

Locarno, 12. julija - Na 71. mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu od 1. do 11. avgusta bodo v sekciji teden kritike predvajali tudi hrvaško-slovenski celovečerni dokumentarec Nori dnevi Damiana Nenadića. Film je "kombinacija opazovalnega dokumentarca in participativnega snemanja", mednarodna premiera bo 6. avgusta, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.