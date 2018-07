V ZDA na dražbo postavili hišo začetnice gibanja za državljanske pravice temnopoltih

New York, 12. julija - V New Yorku bodo danes popoldan na dražbo postavili družinsko hišo ameriške aktivistke in začetnice gibanja za državljanske pravice temnopoltih Rose Parks, ki leta 1955 ni želela odstopiti sedeža na avtobusu belopoltemu potniku. Pričakujejo, da bo najvišja ponudba segla do treh milijone dolarjev oz. okoli 2,56 milijona evrov.