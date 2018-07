Azijske borze z rastjo

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 12. julija - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes večinoma obarvani v zeleno. Vlagatelji po ocenah analitikov kupujejo delnice, ki so se v zadnjih dneh v povprečju pocenile, upajo pa tudi, da trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko ter nekaterimi drugimi azijskimi gospodarstvi vendarle ne bodo prerasli v pravo trgovinsko vojno.