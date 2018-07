Hrvati slavijo karakter, Angleži imajo "strto srce"

Moskva, 12. julija - Potem ko so Hrvati sinoči s polfinalno zmago nad Angleži na svetovnem prvenstvu v Rusiji na novo spisali zgodovino hrvaškega nogometa, je selektor reprezentance Zlatko Dalić na novinarski konferenci dejal, da zgodba še ni končana. "Nismo še rekli zadnje besede. Gremo naprej, in če bo Bog dal, bomo svetovni prvaki," je izjavil Dalić.

"To je za zgodovino, kako so se fantje držali na terenu in kakšen karakter so pokazali. Zmagali smo enostavno zato, ker smo bili v vseh delih igre boljši. Nismo podcenjevali Angležev, analizirali smo jih, pritisnili na njihovo zadnjo linijo in pustili, da jim centralni branilci vodijo igro. Igrali smo še bolje kot proti Argentini," je po tekmi za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal Dalić.

"To je za Hrvaško zgodovinski uspeh. Ne vem, če je kdaj manjša država od nas igrala v finalu mundiala. V ligi narodov bomo igrali z Anglijo in ne vemo, na katerem stadionu bomo igrali, ker ga nimamo. To so naši pogoji. Vendar pa imamo srce in ponos, to nas nosi naprej," je še menil hrvaški selektor in dodal, da je svojim varovancem zatrdil, da bo naslov osvojila tista ekipa, ki bo pokazala najmočnejši karakter.

"Trikrat smo bili v izgubljenem položaju, pa smo se vsakič vrnili. Še posebej danes smo pokazali naš karakter. Mi smo takšen narod. Ponosni, karakterni, nikoli se ne predamo," po tekmi Dalić ni skrival čustev.

"Bila je težka tekma, vedeli smo, kaj je na kocki, kako pomemben je polfinale za tako majhno državo, kot je Hrvaška. Začeli smo previdno, nato pa pokazali svoj karakter, tako kot že na prejšnjih tekmah, ko smo dvakrat zaostajali za gol. Včasih nismo imeli tega karakterja," besede najboljšega igralca polfinala pri vatrenih, Ivana Perišića, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kapetan Luka Modrić pa je razkril, da so bili skromni v napovedih in izjavah, ampak da so s fanti ves čas vedeli, da lahko pridejo do vrhunskega rezultata. "Bili smo fenomenalni. Vsakič smo do konca verjeli, da se lahko vrnemo. Ustvarjali smo si priložnosti in vedeli, da nam bo to prineslo uspeh. Pokazali smo karakter," je dejal Modrić za HRT in dodal: "Bili smo skromni v napovedih, ampak naše prepričanje, da lahko dosežemo velik rezultat, je že od začetka ogromno. Ne želimo ostati pri tem."

"Čeprav smo odigrali tri podaljške, smo imeli na terenu več moči od mlade angleške ekipe. Način, kako smo prišli do zmage, je res neverjeten. Danes je zmagala boljša reprezentanca," pa je dejal Ivan Rakitić.

S tem se je strinjal tudi selektor treh levov Gareth Southgate. "Danes enostavno nismo bili pravi in iz tega se bomo učili za naprej. V prvem polčasu smo bili res dobri in lahko bi dali še kakšen gol. Na tej ravni turnirja moraš izkoristiti vsako priložnost. A na igrišču smo pustili vse. Več od igralcev ne morem zahtevati," je dejal angleški selektor in dodal: "Moramo biti ponosni na vse, kar smo dosegli. Mislim, da nihče ne bi mogel igrati še boljše."

"Uničeni smo," pa je po tekmi dejal prvi zvezdnik Anglije Harry Kane, ki je na zadnjih, odločilnih tekmah izgubil "zlati dotik", saj ni dosegel ne gola ne podaje, kljub temu pa je s šestimi zadetki prvi strelec turnirja. "Boli, zelo boli. Srce je strto. Še nekaj časa bo bolelo. A lahko obdržimo visoko dvignjene glave, saj je za nami fantastično popotovanje. Prišli smo dlje, kot so od nas pričakovali."