Erjavec v Bruslju o razmerah na Bližjem vzhodu in severu Afrike

Bruselj, 12. julija - Zunanji minister Karl Erjavec, ki vodi tekoče posle in se v Bruslju udeležuje vrha Nata, se je v sredo udeležil delovne večerje zavezniških zunanjih ministrov s predstavniki Iraka, Jordanije in Tunizije. Ministri so ocenili politične in varnostne razmere na Bližnjem vzhodu in severu Afrike, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.