Slovo Federerja, v polfinalu Anderson, Nadal, Đoković in Isner

Wimbledon, 11. julija - Južnoafriški teniški igralec Kevin Anderson je iz turnirja v Wimbledonu izločil branilca naslova Rogerja Federerja in poskrbel za eno največjih presenečenj letošnjega turnirja. V polfinale so se prebili še Srb Novak Đoković, Američan John Isner in Španec Rafael Nadal.