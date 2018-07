Promet na štajerski avtocesti ponovno stekel

Trojane/Blagovica, 11. julija - Okoli 7.50 se je na štajerski avtocesti med priključkoma Trojane in Blagovica pri viaduktu Petelinjek proti Ljubljani zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil tovornjak, tovor pa se je raztresel po vozišču, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Posledice prometne nesreče so po več urah odstranili, poroča prometnoinformacijski center.