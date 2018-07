Newyorške borze sledijo evropskemu in azijskemu zgledu

New York, 11. julija - Potem ko so ZDA uradno začele oblikovati nov seznam kitajskih izdelkov, ki naj bi jih ob uvozu v ZDA dodatno ocarinili, se padcem niso mogle izogniti niti newyorške borze. Prav tako odmeva javni spor med ZDA in Nemčijo ob robu vrha zveze Nato, poroča francoska tiskovna agencija AFP.