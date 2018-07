Ljubljana, 11. julija - Popoldne in zvečer bo oblačno in deževno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo nastajale tudi nevihte. Temperature bodo od 15 do 20, ob morju do 24 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine slabele in ponekod že tudi ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.