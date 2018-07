Ljubljana, 11. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med priključkoma Trojane in Blagovica pri predoru Podmilj proti Ljubljani sedaj zaprt samo še prehitevalni pas, promet poteka po voznem pasu. Pot se podaljša za eno uro in 30 minut do dve uri.