Skupna zadolženost občin se je lani zmanjšala za 2,2 milijona evrov

Ljubljana, 11. julija - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom o zadolževanju občin v letu 2017. Skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin se je tako lani glede na leto prej zmanjšala za 2,2 milijona evrov in je konec leta 2017 znašala 841,6 milijona evrov oz. 1,94 odstotka bruto domačega proizvoda, so sporočili po seji.