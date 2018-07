V Ljubljani oropali receptorja kopališča, v Trbovljah pri vlomu prijeli povratnika

Ljubljana/Trbovlje, 11. julija - Ljubljanski policisti so minulo noč obravnavali rop nad receptorjem kopališča v Ljubljani, v katerem je receptor utrpel tako hude telesne poškodbe, da so ga morali odpeljati v klinični center. v Trbovljah pa so policisti raziskali sobotni vlom v poslovni objekt ter prišli na sled 56-letnemu domačinu, ki ga je policija že večkrat obravnavala.