Množičen odhod hrvaških navijačev v Moskvo

Zagreb, 11. julija - Z zagrebškega letališča Franjo Tuđman je danes proti Moskvi poletelo več kot 1000 hrvaških navijačev, ki si bodo v ruski prestolnici ogledali polfinalno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva med Hrvaško in Anglijo. Med potniki na izrednih letih proti Rusiji sta bila tudi predsednika hrvaške vlade in sabora Andrej Plenković in Gordan Jandroković.