V Potočarih poklon žrtvam genocida v Srebrenici

Srebrenica, 11. julija - V Potočarih so se danes poklonili žrtvam genocida v Srebrenici julija 1995. Slovesnost, na kateri so v navzočnosti več deset tisoč ljudi 23 let po genocidu pokopali posmrtne ostanke 35 žrtev, so med drugim predstavniki EU in Sveta Evrope ter ZDA pospremili s posebnimi sporočili, v katerih so poudarili, da na ta zločin ne smemo nikoli pozabiti.