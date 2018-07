Z brkinsko kolesarsko karto po novih kolesarskih poteh

Pivka/Ilirska Bistrica, 11. julija - Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka, ki si delijo območje Brkinov, so izdale brkinsko kolesarsko karto. Ljubiteljem kolesarstva bo dostopna na vseh turističnih točkah oz. turističnih informacijskih centrih v štirih občinah, in predstavlja prvi skupni turistični produkt, povezan z Brkini, so sporočili z Občine Pivka.