V Turčiji zaporne kazni za rudniško nesrečo z več kot 300 mrtvimi

Istanbul, 11. julija - Sodišče na zahodu Turčije je danes izreklo kazni odgovornim za najhujšo rudniško nesrečo v zgodovini države, v kateri je v premogovniku v kraju Soma maja 2014 umrl 301 človek. Med drugim je nekdanjemu izvršnemu direktorju premogovniške družbe Canu Gurkanu prisodilo 15 let zapora. Svojci umrlih so jezni, saj so pričakovali višje kazni.