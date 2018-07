Zaradi prevrnjenega tovornjaka štajerska avtocesta zaprta v obe smeri

Proti Mariboru je obvoz možen po regionalni cesti med Lukovico in Trojanami, proti Ljubljani pa med Vranskim in Blagovico. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je trenutno avtocesta proti Ljubljani zaprta v celoti, prav tako pa tudi smerno vozišče proti Celju. Do zastojev pa prihaja tudi že na vzporedni regionalni cesti.

Po doslej znanih podatkih v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Gost promet z zastoji je tudi na cesti Podlehnik-Gruškovje. Zaradi poplavljenega cestišča pa je zaprta cesta Spodnje Hoče-Letališče Maribor (podvoz na Miklavževi cesti).