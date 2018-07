Tokio, 11. julija - Trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, ki se je v torek še dodatno zaostril, je vnesel pesimizem na svetovne borze. V Aziji vodilni indeksi ponekod izgubljajo več kot odstotek vrednosti. Predvsem se znižujejo tečaji delnic izvoznih podjetij in tistih družb, ki so tesneje povezana s Kitajsko.