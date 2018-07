Siol: Trije nekdanji vodilni v ACH v kazenskem postopku

Ljubljana, 11. julija - Trije nekdanji vodilni menedžerji ACH so v kazenskem postopku, poroča portal Siol. Sodne preiskave naj bi potekale zoper dolgoletno predsednico uprave Adrie Mobil Sonjo Gole, nekdanjega direktorja družbe Protej, ki so jo ustanovili menedžerji ACH, Branka Šibakovskega in nekdanjo dolgoletno prvo finančnico ACH Vero Mihatović.